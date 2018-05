A Milano si ricorda Marco Anzoletti

La Biblioteca comunale custodisce le composizioni del violinista trentino

Presso il Conservatorio di Milano martedì 22 maggio alle 18 è in programma un evento per ricordare Marco Anzoletti (1867 – 1929), grande violinista trentino che insegnò presso il prestigioso Conservatorio milanese per quarant’anni tra il 1888 e il 1928.

Le circa mille composizioni di Anzoletti, costituite in gran parte di musica da camera, sono oggi conservate presso la Biblioteca comunale di Trento, insieme alla preziosa collezione di autografi paganiniani appartenuti al violinista trentino.

L’incontro sarà moderato da Stefano Carlini, docente di viola, e interverranno Giovanni Delama, della Biblioteca comunale di Trento, che parlerà della riscoperta della figura di Anzoletti, e Alberto Delama, che sta portando a termine un lavoro di tesi di laurea inerente alcune composizioni cameristiche del violinista trentino.

Le relazioni saranno intervallate da contributi musicali proposti da Marcello Defant (violino), Olha Rubanova (pianoforte), Valentina Pennino (soprano), Tommaso Loi (violino), Francesca Defant (violino), Yoko Kimura (pianoforte).