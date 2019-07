Emergenza maltempo 27-30 ottobre 2018

Riaperti i termini per presentare domanda di contributo e indennizzo da parte dei soggetti danneggiati.

Con delibera n. 1063 del 12 luglio 2019 la Giunta provinciale ha introdotto ulteriori modifiche ai criteri e alle modalità per la concessione di contributi, indennizzi e altre agevolazioni a favore dei soggetti danneggiati dalla calamità di ottobre 2018.

In particolare, la Giunta ha stabilito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per tutte le tipologie di danno dal 22 luglio al 5 agosto 2019.

Verranno accolte anche le domande presentate in ritardo (al di fuori dei precedenti termini), ma gli interessati dovranno rinnovare l’interesse ad ottenere il contributo con una semplice comunicazione da inviare o presentare alla struttura competente entro i termini previsti.

Per accedere ai contributi deve essere presentata apposita domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, come indicato nella pagina web dedicata.