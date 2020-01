Bando tesi di laurea: ecco i vincitori

Sono state selezionate le tesi migliori, i cui autori saranno premiati con un riconoscimento in denaro di 500 euro ciascuno e con la possibilità di presentare il proprio lavoro nei prossimi mesi ad un pubblico non accademico.

Venti i laureati che hanno partecipato al bando proposto nell’ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto tra Comune e Università degli Studi di Trento con lo scopo di premiare le migliori tesi di laurea discusse presso l’Ateneo trentino tra l'1 dicembre 2017 e il 31 luglio 2019, aventi come oggetto o come filo conduttore temi legati allo sviluppo e all’innovazione territoriale.

I testi candidati sono stati esaminati dai servizi comunali competenti e da una commissione mista Comune - Università che le ha valutate secondo i seguenti criteri: originalità e rilevanza per l'argomento trattato, interesse del lavoro di tesi per lo sviluppo di politiche locali e l’innovazione del territorio, interesse ed appetibilità per i cittadini, motivazioni per la partecipazione al bando.

Sono state selezionate le tesi migliori, i cui autori saranno premiati con un riconoscimento in denaro di 500 euro ciascuno e con la possibilità di presentare il proprio lavoro nei prossimi mesi ad un pubblico non accademico.

I vincitori parteciperanno ad un workshop di public speaking e divulgazione scientifica organizzato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento in collaborazione con Unicittà.

Nel testo dell'avviso i nomi dei vincitori e i titoli dei rispettivi elaborati.