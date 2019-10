Controlli sui mezzi di trasporto internazionale merci su gomma

Quasi 5.600 euro di sanzioni comminate

Giovedì 10 ottobre si sono svolti, presso i capannoni della Trentino Trasporti in via Innsbruck, i controlli nell’ambito del trasporto nazionale e internazionale di merci su gomma condotti dal Nucleo Autotrasporto della Polizia Locale di Trento unitamente a personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nove i veicoli controllati per un totale di dodici sanzioni.

Un'attività con la duplice finalità di migliorare la sicurezza in ambito stradale nell’ambito delle principali arterie del capoluogo e di reprimere la concorrenza sleale di quei vettori che, non rispettando le regole, finiscono con anteporsi agli autotrasportatori in regola della nostra provincia.

Il resoconto in sintesi del controllo è descritto nel testo dell'avviso.