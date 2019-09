Fiera delle opportunità autunnali: adesioni entro il 15 settembre

Giovedì 26 settembre dalle 16 alle 19, Civico 13 - sportello giovani trentino ospita nella sua sede in via Belenzani la Fiera delle opportunità autunnali, dedicate a giovani dai 14 ai 30 anni.

Un’occasione per tutti i giovani di scoprire nuove occasioni di apprendimento, volontariato e molto altro, ma anche per le realtà che operano sul territorio trentino di far conoscere la propria attività e le proprie iniziative.

Per preparare l’evento, Civico13 ha indetto una call rivolta a tutte le organizzazioni interessate a partecipare alla fiera delle opportunità autunnali, che potranno così presentare alla cittadinanza le loro attività e percorsi rivolti a giovani tra i 14 e i 30 anni che si svolgeranno a partire dall'autunno 2019.

Per partecipare alla Fiera è necessario inviare la propria richiesta entro il 15 settembre utilizzando il seguente link: http://bit.ly/autunnoalcivico13.

Civico 13 si trova in via Belenzani 13. Per informazioni: telefono (3510183973; 0461 884840), mail (civico13@comune.trento.it), Whatsapp, Facebook, Instagram e Telegram (@sportellogiovanitrentino).