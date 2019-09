“Premiato il sistema dello sport trentino”

La soddisfazione dell'assessore Uez: “L'eccellenza è il frutto di un lavoro corale”

“Il nuovo primato di Trento nella classifica della sportività delle città italiane ci riempie di soddisfazione soprattutto perché non si tratta di un exploit sporadico e momentaneo: è la diretta conseguenza di un lavoro corale che ha coinvolto e coinvolge le Amministrazioni pubbliche, le società sportive, il Coni, guidato con passione da Paola Mora, unica presidente donna in Italia, e ancora gli atleti, grandi e piccoli, le famiglie, la scuola. Questa classifica premia un sistema: il sistema dello sport trentino”.

Così commenta l'indagine del Sole 24 ore l'assessore allo Sport Tiziano Uez. Che aggiunge: “Ho sempre sostenuto che sia meglio avere mille persone che praticano assiduamente lo sport piuttosto che tre campioni mondiali. Dai dati dell'indagine emerge comunque che Trento ha l'una e l'altra cosa: ha altissime prestazioni negli sport individuali, nel volley, nel ciclismo e nello stesso tempo è ai vertici per numero di tesserati e per offerta di sport e di eventi. Questo significa che l'eccellenza non è un frutto solitario, ma deriva da un 'movimento' che coinvolge migliaia di persone. Tantissime di queste sono volontari che si dedicano ad educare allo sport i bambini, con ricadute non solo sul piano agonistico, ma anche su quello sociale e della promozione di stili di vita sani”.