Servizio civile: il Comune cerca otto giovani per quattro progetti

Si può fare domanda fino al 2 settembre

Sono aperte le iscrizioni ai progetti di servizio civile universale provinciale, rivolti a giovani dai 18 ai 28 anni.

Quattro le proposte del Comune, che inizieranno il prossimo 1° ottobre, tra ambiente, cultura e comunicazione:

• All'ambiente ci penso anch'io! (due posti per dieci mesi, servizio Urbanistica e ambiente)

• Crescere in biblioteca (due posti per dodici mesi, servizio Biblioteca e archivio storico)

• Read out (due posti per dodici mesi, servizio Biblioteca e archivio storico)

• In Comunicazione con giovani trentini e del mondo (due posti per dodici mesi) proposto dall’Associazione InCo – Interculturalità & Comunicazione in collaborazione con l’ufficio Politiche giovanili

Maggiori dettagli nel testo dell'avviso.