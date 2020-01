Si rinnova il Tavolo per la solidarietà responsabile

L'iniziativa riunisce i principali soggetti che nel contesto cittadino si occupano di persone in difficoltà, e punta ad attivare una rete per la rilevazione del bisogno e il coordinamento delle attività di volontariato sul tema dell'elemosina e dell’aiuto.

A distanza di dieci anni è nata l'esigenza di rivedere e rinnovare il protocollo, anche per favorire l’adesione ad altri enti pubblici e privati che si riconoscono nei suoi obiettivi:

approfondire il tema dell’emarginazione utilizzando il confronto, l’esperienza e le conoscenze dei soggetti aderenti

informare e sensibilizzare i cittadini sul tema dell'elemosina e dell’aiuto alle persone in difficoltà

programmare azioni per sostenere persone in particolari situazioni di difficoltà economica e in condizioni di emarginazione sociale, bisognose di interventi di sostegno rapidi per far fronte a spese urgenti e inderogabili e non sostenute da servizi.

Il nuovo protocollo è stato firmato a palazzo Geremia da Comune di Trento, Provincia autonoma di Trento, Banco Alimentare del Trentino Alto Adige, Arcidiocesi di Trento - Caritas diocesana, Acisjf Casa Tridentina della Giovane, Croce Rossa Italiana, Fondazione Comunità solidale, Frati Cappuccini, Cooperativa Punto d’incontro Società cooperativa sociale, Villa S. Ignazio cooperativa di solidarietà sociale, Gr.I.S. Trentino o.d.v., Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento – Commissione Albo degli Odontoiatri.

Conferma e rafforza la costituzione del Fondo comune di solidarietà alternativo all’elemosina, da utilizzare per rispondere a quei bisogni la cui soddisfazione non è assicurata dai servizi e dagli strumenti esistenti sul territorio, come ad esempio: spese per il rinnovo dei documenti, per il rimpatrio o legate ad esigenze di mobilità, spese dentarie e mediche, acquisto di occhiali e farmaci, vestiti, scarpe e prodotti per l’igiene e la pulizia personali, spese propedeutiche all’autonomia abitativa (caparra, elettrodomestici essenziali, materasso..…), per sistemazioni alloggiative urgenti e straordinarie.

Maggiori dettagli sull'iniziativa nel testo dell'avviso.